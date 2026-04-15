O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), realizou os primeiros serviços do seu Programa de Manutenção e Conservação de Rodovias (ProMAC) em rodovias de Bandeirantes e Itambaracá, na região Norte.

Cerca de 34 quilômetros de pistas receberam tapa-buracos emergencial, melhorando as condições de trafegabilidade e segurança para os usuários. São trechos da PR-436, que liga as duas cidades; da PR-519, acesso de Bandeirantes para o antigo Hotel Yara; e da PR-517, que vai de Itambaracá até o entroncamento com a PR-092, próximo a Andirá.

As três rodovias pertencem ao lote 18 do ProMAC, que atende ao todo 250,61 quilômetros de pistas da região, um investimento de R$ 119,4 milhões, incluindo a PR-092, PR-151, PR-431, PR-436, PR-439, PR-517, PR-518 e PR-519. O lote beneficia diretamente os municípios de Andirá, Bandeirantes, Barra do Jacaré, Cambará, Carlópolis, Itambaracá, Ribeirão Claro e Santa Mariana, e permanece em atividades até fevereiro de 2029.

PROGRAMA– O ProMAC prevê a conservação periódica, com serviços de fresagem, reperfilagem, microrrevestimento asfáltico e aplicação de camada de reforço em concreto asfáltico usinado a quente. Contempla, ainda, conservação de segurança ao usuário, com as soluções de remendos superficiais, remendos profundos, além da selagem de trincas com emulsão asfáltica e pó de pedra ou areia.

Também estão incluídos a conservação dos acostamentos, melhorias no sistema de drenagem de águas, sinalização horizontal, tachas e tachões refletivos, e serviços complementares.