Um ‘buraco no céu’ assustou moradores de Peruíbe, no litoral de São Paulo, no último fim de semana. As imagens capturadas viralizam na internet que apontaram para várias teorias, como a da participação de seres extraterrestres.

Em uma das imagens, uma moradora afirma que parece uma “mordida” no céu. Outras pessoas relataram que parecia ser uma “passagem” para outro mundo. Apesar das conspirações, o buraco que surgiu possui outra explicação.

Buraco no céu assusta moradores de Peruíbe; entenda o fenômeno

De acordo com meteorologistas, a figura estranha na nuvem se trata de um fenômeno chamado de “altocumulos estratiforme” ou “Fallstreak Hole”, que se forma quando uma parte de uma nuvem cai, deixando um ‘buraco’.

Conforme o site The Natural Navigator, isso acontece quando parte de uma nuvem feita de gotículas de água muito frias se transforma em cristais de gelo e cai dessa camada.

O fenômeno não possui nenhuma relação com “extraterrestres” ou OVNIs, como teorizaram diversos moradores nas redes sociais.