O Vaticano divulgou a programação do velório e sepultamento do corpo do papa Francisco, morto na manhã de segunda-feira (21). As cerimônias de despedidas terão início nesta quarta-feira (23), quando a urna com o corpo do papa será levada para a Basílica de São Pedro, onde acontecerá a visitação pública. Já no sábado (26), será celebrada a Missa de Exéquias e, em seguida, a urna será levada para a Basílica de Santa Maria Maior, onde ocorrerá o sepultamento.

Conforme o Departamento de Celebrações Litúrgicas do Vaticano, as cerimônias seguem as indicações estabelecidas no Ordo Exsequiarum Romani Pontificis. O documento rege os ritos funerários do Pontífice Romano.

Traslado para a Basílica de São Pedro

Ainda de acordo com o Vaticano, na quarta-feira, 23 de abril, às 9h locais (4h no horário de Brasília), o corpo do Papa Francisco será levado da Capela da Casa Santa Marta até a Basílica de São Pedro. A condução da urna será precedida por um momento de oração, presidido pelo cardeal Kevin Joseph Farrell, camerlengo da Santa Igreja Romana.

A procissão seguirá pela Praça Santa Marta e pela Praça dos Protormártires Romanos, saindo pelo Arco dos Sinos até a Praça de São Pedro, entrando em seguida na Basílica Vaticana pela porta central. Diante do Altar da Confissão, o cardeal camerlengo conduzirá a Liturgia da Palavra. Em seguida será aberto o período de visitação à urna mortuária do Papa Francisco.

Missa de Exéquias e sepultamento

No sábado, 26 de abril, às 10h (horário local), será celebrada a Missa das Exéquias. A cerimônia marca o primeiro dia do Novendiali (novenário), os nove dias de luto e orações em honra ao Pontífice falecido. A celebração ocorrerá no átrio da Basílica de São Pedro e será presidida pelo cardeal Giovanni Battista Re, decano do Colégio Cardinalício.

Ao final da celebração eucarística, ocorrerão os ritos da Última Commendatio e da Valedictio — despedidas solenes que marcam o encerramento das exéquias. Em seguida, o caixão do Papa será levado novamente para o interior da Basílica de São Pedro e, de lá, transferido para a Basílica de Santa Maria Maior, onde será realizada a cerimônia de sepultamento.

Diversos chefes de Estado e de governo já anunciaram oficialmente sua presença para prestar homenagem ao Pontífice falecido. (Com informações do Vatican News).