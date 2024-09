O Paraná está em alerta de temporal, chuvas e rajadas de vento de até 50 km/h nos próximos dias. Uma nova frente fria se aproxima do estado a partir da sexta-feira (17). Veja na previsão.

Conforme o ClimaTempo, as rajadas de vento estão previstas para esta terça-feira (17). Além disso, as temperaturas devem variar ao longo do dia. Para quarta-feira (18), algumas áreas de instabilidade vão se formar sobre as áreas do sudeste, centro, noroeste e norte paranaense.

Nos municípios da divisa com São Paulo há previsão de pancadas de chuvas, que intercalam com períodos de melhoria, principalmente em cidades como Maringá e Londrina.

As temperaturas não devem subir muito ao longo da quarta. Em Curitiba, o sol aparece, mas deve chover de maneira fraca e pontual, assim como no litoral.

Segundo o instituto, uma frente fria chega ao Paraná e traz risco de temporal para as regiões central, sul e sudoeste na sexta-feira (20).