Um policial militar que estava em casa de folga, ouviu gritos da vizinha e salvou o filho dela por cima do muro, na última sexta-feira (13), em Jaraguá do Sul, no norte do estado de Santa Catarina. O bebê estava afogado e desacordado.

O policial iniciou os procedimentos de primeiros socorros. No começo, a criança não reagiu, porém, o homem persistiu, e o menino começou a mostrar reação. Segundo o portal ND Mais, a criança estava convulsionando e precisava de atendimento médico urgente.

Veja o momento em que o policial salva o filho da vizinha