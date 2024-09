A Polícia Civil está investigando a morte de Alyce T, criança de 10 anos que morreu após passar mal na Escola Municipal Erasmo Pilotto, em Rebouças, nos Campos Gerais do Paraná.

Conforme o delegado Thiago França Nunes, da Polícia Civil do Paraná (PCPR), Alyce começou a passar mal e vomitar por volta das 13h30 desta segunda-feira (16).

“Ela foi socorrida, inicialmente pelos pedagogos pelos professores adultos que estavam no local, não se sabe ainda o horário em que foi acionada o atendimento ambulatorial, mas sabe-se que a Defesa Civil chegou ao local com socorristas e ao levarem a criança para o hospital”, disse o delegado.

Nunes disse também que a criança chegou sem vida ao hospital e que os enfermeiros tentaram realizar manobras de reanimação.

“Fizemos oitivas com todos que tiveram contato com a menina no dia. Alguns familiares também foram ouvidos, assim como alguns profissionais da escola. Foram enviados para a perícia alguns quesitos aqui por meio da delegacia de polícia a fim de investigar a possível causa da morte”, explicou Nunes.

Morte da criança causa comoção

A morte da pequena Alyce comoveu a comunidade acadêmica e moradores de Rebouças. Muitas mensagens foram publicadas lamentando a perda da menina de 10 anos. “Descanse em paz anjinho”.

“Nossa Escola Municipal Erasmo Pilotto está com o coração partido…nossa querida Alyce..nosso anjo foi morar com Deus…vamos ficar com as lembranças alegres e os bons momentos da nossa querida aluna.. Deus conforte todos nós..familiares e amigos. Estamos em luto”, escreveu a escola.

“Que Deus possa confortar o coração de todos os familiares nesse momento de tanta dor. Descanse em paz”, disse uma mulher.

O corpo da criança foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). A polícia pediu imagens de câmera de segurança e apura se houve algum crime