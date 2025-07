O cenário de tempo firme no Paraná deve mudar com a chegada de uma nova frente fria. Dessa forma, algumas regiões do estado voltam a ter previsão de geada com temperaturas baixas.

A mudança deve ocorrer a partir desta quarta-feira (16) entre o final da tarde e a noite. Pancadas de chuva isoladas devem atingir as regiões Oeste, Sudoeste e Centro-Sul do Paraná.

Já na quinta (17), a chuva chega em outras regiões do estado. Nas regiões da metade Sul do Estado, os temporais podem ter volumes acumulados mais significativos, segundo o Simepar.

Frente fria e risco de geada no Paraná

O frio intenso deve chegar na noite de quinta-feira (17) nas regiões Oeste, Sudoeste e Centro-Sul. Já na sexta (18), o frio chega para todas as regiões do Paraná.

Palmas, no Sul do estado, por exemplo, terá mínima invertida de 3°C na quinta (17), no período da noite, e apenas 1°C no amanhecer de sexta-feira (18).

Portanto, com essa entrada do ar frio, as temperaturas caem de forma mais brusca nas cidades mais ao sul do Paraná.

Com isso, não dá para descartar entre sexta, sábado e domingo a ocorrência de alguma geada, mesmo que fraca, sobre as cidades de General Carneiro, Palmas e a região de São Mateus do Sul a partir do final desta semana, conforme o Climatempo.