Um homem, pai de uma menina, foi preso após roubar o escorregador de um parquinho ao lado de uma escola. O caso aconteceu no último sábado (12) em Morro da Fumaça, em Santa Catarina.

A princípio, o caso foi descoberto após a Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC) receber uma denúncia anônima do furto. Em seguida, o escorregador infantil foi localizado na casa do homem de 44 anos. Além disso, a polícia localizou uma motocicleta e uma carreta que eram compatíveis com as registradas pelas câmeras de segurança durante o furto.

Pai tentou negar furto de escorregador de parquinho.

Inicialmente, o homem afirmou que comprou o brinquedo. Entretanto, após interrogação policial, confessou que, sendo pai de uma menina pequena, decidiu furtar o escorregador do parquinho para agradar a menina.

Além disso, ele alegou que estava sob efeito de bebida alcoólica durante o crime. De acordo com o procurador do município, o brinquedo pertencia ao novo parque público da cidade.

Conforme a apuração do portal ND, o autor foi preso e levado à Delegacia de Polícia Civil. Já o escorregador foi devolvido ao parquinho de origem.