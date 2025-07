Na tarde de domingo (13), a Polícia Militar do Paraná, por meio do 2º Batalhão, participou de uma ação especial de aproximação comunitária durante a comemoração do aniversário de 9 anos da menina Anielle Trajano, em Santo Antônio da Platina/PR.

A presença das equipes da Rádio Patrulha Auto (RPA) foi solicitada pela família e pela Associação de Apoio aos Policiais Militares de Londrina e Região (AAPOMIL), tornando o momento ainda mais especial para a aniversariante, filha do Soldado Trajano (in memoriam).

A festa aconteceu no bairro Jardim Saúde e contou com a participação dos policiais militares, que interagiram com os convidados e celebraram junto à comunidade, levando alegria e reforçando os laços de proximidade com a população.

A ação teve como objetivo valorizar momentos importantes para as famílias que fazem parte da história da corporação, promovendo um ambiente de acolhimento e respeito mútuo.