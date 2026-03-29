O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), realizou os serviços de tapa-buracos emergencial nos 25,46 quilômetros da PR-424 entre Salto do Itararé e Siqueira Campos, no Norte Pioneiro. O trecho começa no entroncamento com a PR-151 perto da divisa com São Paulo e segue até o entroncamento com a PR-092.

As melhorias garantem mais segurança para todos os usuários enquanto são programados serviços mais duradouros na pista, todos realizados por meio do lote 21 do novo Programa de Manutenção e Conservação de Rodovias (ProMAC) do DER/PR.

Ao todo, pelo programa, são atendidos 161,78 quilômetros de pistas da região neste lote, um investimento de R$ 79.890.000,00, com andamento garantido até 2029. São trechos das PR-151, PR-218, PRC-272, PR-422, PR-424, PR-439 e PR-852, beneficiando os municípios de Abatiá, Carlópolis, Guapirama, Joaquim Távora, Jundiaí do Sul, Quatiguá, Ribeirão do Pinhal, Salto do Itararé, Santo Antônio da Platina, Siqueira Campos, Tomazina e Wenceslau Braz.

PROGRAMA– O ProMAC prevê a conservação periódica, com serviços de fresagem, reperfilagem, microrrevestimento asfáltico e aplicação de camada de reforço em concreto asfáltico usinado a quente. Contempla, ainda, conservação de segurança ao usuário, com as soluções de remendos superficiais, remendos profundos, além da selagem de trincas com emulsão asfáltica e pó de pedra ou areia.

Também estão incluídos a conservação dos acostamentos, melhorias no sistema de drenagem de águas, sinalização horizontal, tachas e tachões refletivos, e serviços complementares.