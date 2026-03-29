O turismo religioso pode ganhar um novo impulso no Norte do Paraná. Um projeto de lei apresentado pelo deputado estadual Cobra Repórter (PSD) propõe a criação da chamada Rota dos Santuários, conectando importantes cidades e espaços de devoção da região.
O que prevê o projeto da Rota dos Santuários
Apresentado no dia 23 de março, o Projeto de Lei nº 294/2026 institui um itinerário turístico-religioso com foco cultural e espiritual.
O trajeto proposto inclui:
- Astorga (ponto de partida)
- Arapongas
- Londrina
- Bandeirantes (destino final)
A rota passará a integrar o Roteiro Turístico Oficial do Paraná, ampliando sua visibilidade e potencial de visitação.
Principais pontos religiosos do percurso
O projeto destaca importantes locais de fé que já atraem visitantes na região:
- Santuário Nossa Senhora Aparecida (Astorga)
- Catedral Metropolitana de Londrina
- Santuário São Miguel Arcanjo (Bandeirantes)
Além disso, há possibilidade de integração com outros polos religiosos, como:
- Santuário do Senhor Bom Jesus da Cana Verde (Siqueira Campos)
- Municípios como Santo Antônio da Platina, Ibaiti, Cambará e Ribeirão Claro
Impacto no turismo e na economia local
Segundo o deputado Cobra Repórter, a proposta vai além da fé e tem forte impacto econômico:
- Estímulo ao turismo religioso durante todo o ano
- Fortalecimento do comércio local
- Crescimento do setor de serviços
- Valorização da identidade cultural e histórica
“O turismo religioso tem grande potencial de atrair visitantes durante todo o ano”, destacou o parlamentar.
Parcerias e apoio institucional
O projeto também prevê ações estratégicas para viabilizar a rota:
- Promoção e divulgação institucional
- Políticas públicas voltadas ao turismo e cultura
- Parcerias com municípios
- Apoio de entidades públicas e privadas
Próximos passos
A proposta segue agora para análise e tramitação na Assembleia Legislativa do Paraná (ALEP), onde será discutida antes de possível aprovação.
A criação da Rota dos Santuários pode consolidar o Norte do Paraná como um importante destino de turismo religioso no Brasil, unindo fé, cultura e desenvolvimento econômico.