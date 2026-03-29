O turismo religioso pode ganhar um novo impulso no Norte do Paraná. Um projeto de lei apresentado pelo deputado estadual Cobra Repórter (PSD) propõe a criação da chamada Rota dos Santuários, conectando importantes cidades e espaços de devoção da região.

O que prevê o projeto da Rota dos Santuários

Apresentado no dia 23 de março, o Projeto de Lei nº 294/2026 institui um itinerário turístico-religioso com foco cultural e espiritual.

O trajeto proposto inclui:

Astorga (ponto de partida)

(ponto de partida) Arapongas

Londrina

Bandeirantes (destino final)

A rota passará a integrar o Roteiro Turístico Oficial do Paraná, ampliando sua visibilidade e potencial de visitação.

Principais pontos religiosos do percurso

O projeto destaca importantes locais de fé que já atraem visitantes na região:

Santuário Nossa Senhora Aparecida (Astorga)

Catedral Metropolitana de Londrina

Santuário São Miguel Arcanjo (Bandeirantes)

Além disso, há possibilidade de integração com outros polos religiosos, como:

Santuário do Senhor Bom Jesus da Cana Verde (Siqueira Campos)

Municípios como Santo Antônio da Platina, Ibaiti, Cambará e Ribeirão Claro

Impacto no turismo e na economia local

Segundo o deputado Cobra Repórter, a proposta vai além da fé e tem forte impacto econômico:

Estímulo ao turismo religioso durante todo o ano

Fortalecimento do comércio local

Crescimento do setor de serviços

Valorização da identidade cultural e histórica

“O turismo religioso tem grande potencial de atrair visitantes durante todo o ano”, destacou o parlamentar.

Parcerias e apoio institucional

O projeto também prevê ações estratégicas para viabilizar a rota:

Promoção e divulgação institucional

Políticas públicas voltadas ao turismo e cultura

Parcerias com municípios

Apoio de entidades públicas e privadas

Próximos passos

A proposta segue agora para análise e tramitação na Assembleia Legislativa do Paraná (ALEP), onde será discutida antes de possível aprovação.

A criação da Rota dos Santuários pode consolidar o Norte do Paraná como um importante destino de turismo religioso no Brasil, unindo fé, cultura e desenvolvimento econômico.