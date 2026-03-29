A Secretaria de Cultura e Turismo de Jacarezinho passou a atender a população nas dependências da Biblioteca Cidadã Professor Rodrigo Octávio, localizada na Rua Dois de Abril, nº 625.

O novo espaço amplia a integração entre serviços culturais e o acesso à leitura, oferecendo um ambiente adequado para receber a comunidade. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

Para informações e solicitações, os cidadãos podem entrar em contato pelos canais oficiais: WhatsApp (43) 3911-3132 ou e-mail culturajacarezinho@gmail.com.

A mudança reforça o compromisso da gestão municipal em valorizar a cultura e aproximar os serviços da população, fortalecendo o papel da Biblioteca Cidadã como centro de referência cultural e educacional.