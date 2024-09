Após a rápida passagem da frente fria, uma onda de calor atinge o Paraná nos próximos dias e as temperaturas devem passar dos 30°C. Veja a previsão do tempo.

Conforme o ClimaTempo, as temperaturas máximas sobem durante o fim de semana gradativamente, com máximas de 29 e 30ºC tanto sábado (7) quanto no domingo (8).

Já para os municípios do interior o que chama a atenção é o tempo seco. A região norte volta a ficar em alerta para baixa umidade, com umidade do ar 30% abaixo da média normal para o mês. Já no domingo fica entre 20 e 12%.

Onda de calor no Paraná

Uma forte onda de calor atinge o Paraná nas próximas semanas. Além disso, uma massa de ar aquecida e seca se aproxima e impede o avanço de sistemas que podem provocar chuvas. Com isso, os dias ficam muito quentes em todas as regiões, segundo o Simepar.

Contudo, durante o próximo final de semana a chuva volta a atingir o estado.