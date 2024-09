Um ônibus escolar do município de Candói, que transportava 25 crianças, tombou na BR-277 após uma falha mecânica. O acidente foi registrado na tarde de quinta-feira (5), duas pessoas ficaram feridas.

De acordo com as informações do portal Campo Aberto FM, O motorista e uma das crianças tiveram ferimentos leves, os demais ocupantes saíram ilesos.

O motorista disse que o ônibus escolar teve uma falha mecânica, “apagou” e “travou”, com isso, ele perdeu o controle da direção, passou reto em uma curva e tombou ao lado da pista. O Corpo de Bombeiros e os serviços de emergência da cidade de Candói atenderam a ocorrência.