Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontam que o Paraná ampliou a produção florestal em 2024. O estado registrou R$ 6,9 bilhões em Valor Bruto da Produção (VBP), alta de 20,7% em relação a 2023. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (25), em meio a uma crise no setor devido as tarifas de importação dos EUA ao Brasil.

Segundo o presidente da Associação Paranaense de Empresas de Base Florestal (APRE Florestas), Fabio Brun, o Paraná não deve repetir os mesmos números no próximo ano e pediu maior esforço do Governo Federal nas negociações contra os EUA.

“Infelizmente a expectativa é de que esse número caia agora, em 2025, por conta do problema das tarifas. As tarifas vão impactar a capacidade do Paraná produzir. Por isso que é importante, mais do que nunca, que o Governo Federal aja para, diplomaticamente, produzir uma solução para esse problema da tarifa”, disse Brun.

O presidente da APRE Florestas ainda citou que o setor florestal do Brasil corre risco de receber novas taxações dos EUA, após uma investigação realizada pelo governo norte-americano.

“A Sessão 301 é um processo investigativo que foi lançado pelos EUA para analisar, entre vários aspectos, se florestas ou produtos de madeira do Brasil estão sendo originários de desflorestamento ilegal. Essa é uma realidade que evidentemente não acontece no Paraná. Mas o setor florestal poderia sofrer um impacto de sanções adicionais, inclusive tarifas adicionais. Então esse é um problema que também resulta dessa inação diplomática do governo federal”, finaliza Brun.

Setor florestal do Paraná é dependente das exportações aos EUA

Duas empresas do Paraná já anunciaram férias coletivas aos colaboradores. (Foto: Imagem Ilustrativa/Pixabay)

De acordo com dados da APRE Florestas, os Estados Unidos são o maior importador de serrado de pinus do Brasil (37,15%), e o segundo maior importador do Paraná do mesmo produto (30,79%).

Além disso, entre os produtos do agronegócio mais vendidos pelo Brasil aos Estados Unidos, o setor florestal lidera em receitas com US$ 3,7 bilhões, seguido de cafés (US$ 2 bilhões), carnes (US$ 1,4 bilhão), sucos (US$ 1,1 bilhão) e complexo sucroalcooleiro (US$ 791 milhões).

Em 2024, somente os três estados do Sul do Brasil – Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, responderam por 86,5% das exportações brasileiras de produtos de madeira para os Estados Unidos, totalizando US$ 1,37 bilhão.

O Paraná lidera esse indicador nacional em produtos como compensados, madeira serrada, molduras, portas, painéis e móveis – todos de maior valor agregado do que a celulose.

Os dados da Pesquisa da Extração Vegetal e da Silvicultura (PEVS) do IBGE comprovam esse status do setor florestal paranaense. O estado é responsável por 15,6% da produção nacional, atrás apenas de Minas Gerais (19,4%).