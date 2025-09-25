O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) promoveu nesta quarta-feira (24) a sessão de disputa da obra de pavimentação da PR-436 em Ibaiti, no Norte Pioneiro. O trecho tem 10 quilômetros de extensão e vai do entroncamento com a Rodovia Transbrasiliana (BR-153) até o distrito de Vila Guay. O DER-Paraná é uma autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL).

Catorze empresas participaram da sessão, sendo a paulista Construbes Engenharia e Construções Ltda. a melhor classificada, com a proposta de preço de R$ 30.900.000,00. Agora ela deve encaminhar uma planilha de valores atualizada e os documentos de habilitação para análise de comissão de contratação do DER/PR.

Na sequência será publicada a declaração de vencedor, ou a convocação do participante que fez a segunda melhor proposta de preço.

OBRA– O trecho vai receber pavimentação asfáltica com polímero, base de brita graduada simples e sub-base de macadame seco. A pista terá duas faixas de 3,5 metros de largura e acostamentos de 1,5 m em ambos os lados, exceto no perímetro urbano de Vila Guay, onde serão executados passeios para pedestres em vez de acostamentos, em trecho de 860 metros.

No entroncamento com a PR-963 (acesso para Campinho) serão implantadas faixas de aceleração e desaceleração, além de uma faixa de espera para conversão à esquerda.

Está prevista ainda a implantação de novo sistema de drenagem de águas, sinalização horizontal e vertical, dispositivos de segurança viária, paisagismo e serviços complementares.

O edital utiliza a modalidade contratação integrada, que prevê a elaboração do projeto básico e projeto executivo de engenharia a partir de um anteprojeto, doado pela Prefeitura de Ibaiti, seguida pela execução da obra em um mesmo contrato.

O prazo é de 720 dias (dois anos), com 10 meses para os projetos e 14 meses para as obras, contando a partir da emissão de ordem de serviço, após assinatura do contrato.

CONSERVAÇÃO– Enquanto a obra não é realizada, o DER/PR garante as condições de trafegabilidade do trecho por meio de um novo contrato de conservação de rodovias não pavimentadas da região. Com investimento de R$ 10.951.153,50, são atendidos trechos de revestimento primário da PR-151, PRC-272, PR-436, PR-515, PR-517 e PR-531, em um total de 177,80 quilômetros.

Estão previstos os serviços de cascalhamento; patrolamento; regularização, conformação e compactação de leito e escarificação, conformação e compactação de subleito; preenchimento de segmento com rebaixo utilizando rachão; e reaterro e apiloamento. Também serão feitos serviços para melhorar a drenagem de águas nos trechos, como escavação de vala lateral rasa, de bueiros e valas de drenagem; entre outros. Os serviços começaram recentemente e vão até julho de 2027, sendo realizados de forma rotineira.