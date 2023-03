Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma nova rachadura assustou motoristas que passaram pela BR-277 nesta terça-feira (14), em Morretes, no Litoral do Estado. A abertura foi constatada no quilômetro 28, trecho de ponte que passa sobre o Rio Pitinga, sentido Paranaguá.

Diante dos questionamentos, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) enviou equipe técnica para o local, mas constatou apenas desgastes no pavimento e uma trinca transversal no encabeçamento da ponte situada na pista crescente.

“Quanto à trinca transversal, tal patologia é comum em obras de arte (viadutos) que não possuem a chamada laje de transição. Pelo exposto, informamos que não foram identificadas, pelo DNIT, patologias neste momento que remetam à interdição completa ou parcial do km 28”, descreve.

Segundo o órgão, a trinca não possui qualquer ligação com o afundamento do km 33.

Na última quarta-feira (8), o DNIT abriu desvio no quilômetro 33. A obra foi necessária após trecho da rodovia ser bloqueado por conta de um afundamento do asfalto e ficar constatado que o terreno estava ‘geologicamente comprometido’.

O DNIT confirma ainda que dará início na quarta-feira (15) às obras do km 33.