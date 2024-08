O Paraná recebeu 26.630 novas doses da vacina contra a dengue. Os imunizantes, que fazem parte da sétima remessa enviada pelo Ministério da Saúde (MS) ao Estado, chegaram nesta quinta-feira (8) e estão armazenados no Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar), onde serão separados para envio às Regionais de Saúde nos próximos dias.

O novo lote será distribuído para 11 das 22 Regionais de Saúde (RS) do Estado: Paranaguá, Foz do Iguaçu, Cascavel, Umuarama, Maringá, Apucarana, Londrina e de Toledo. As Regionais de Campo Mourão e Ivaiporã recebem o imunizante pela primeira vez. Já a RS de Paranavaí, que havia sido contemplada por remanejamentos, dessa vez irá receber doses para distribuir a todos os municípios de abrangência.

Com intervalo de três meses entre as aplicações, os imunizantes recebidos nesta etapa são direcionados tanto para aplicação da primeira (D1) quanto da segunda dose (D2). Seguindo a determinação do Ministério da Saúde, as doses são direcionadas para aplicação em crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos.

Segundo dados preliminares, o Paraná registra 56.325 doses aplicadas, perfazendo 37,6% das doses recebidas.