O Brasil chegou a três medalhas de ouro nas Olimpíadas de Paris-2024. A dupla sensação formada por Duda e Ana Patrícia sagrou-se campeã olímpica nesta sexta-feira (10) com uma vitória sobre as canadenses Melissa Paredes e Brandie Wilkerson por 2 sets a 1.

O Brasil chega a 18 medalhas – três delas de ouro. Beatriz Souza (judô) e Rebeca Andrade (ginástica artística) já haviam conquistado ouro.

As brasileiras Duda e Ana Patrícia formam a dupla número um do mundo e, até a fase de semifinal, não haviam perdido sequer um set nestas Olimpíadas.

Na grande final, disputada com a dupla canadense formada por Melissa Paredes e Brandie Wilkerson, as brasileiras saíram atrás, tendo cinco pontos de diferença. Apesar disso, Duda e Ana Patrícia foram atrás do resultado e levaram o set pelo placar de 26 a 24.

No segundo set, as canadenses foram superiores e levaram por 21 a 12. No terceiro set, entretanto, Duda e Ana Patrícia foram soberanas o tempo todo e conquistaram o ouro ao fazer 15 a 10.

Além dos três ouros, o Brasil tem outras 15 medalhas. Willian Lima (judô), Caio Bonfim (marcha atlética), Rebeca Andrade (ginástica artística) e Tatiana Weston-Webb (surfe) conquistaram a prata, enquanto Larissa Pimenta (judô), Rayssa Leal (skate), Bia Ferreira (judô), Gabriel Medina (surfe), Netinho (taekwondo), Alison dos Santos (atletismo), a equipe de Ginástica Artística e a equipe Judô ganharam o bronze.