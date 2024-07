O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu três alertas para o estado na tarde deste sábado (13). Há um aviso de queda de temperatura e dois de temporal. Todos os alertas têm validade até a manhã de domingo (14), mas as condições climáticas podem se estender para o restante do dia devido à instabilidade atmosférica.

O primeiro alerta em destaque no Inmet é sobre odeclínio de temperatura. A queda nos termômetros deve ficar entre 3º e 5º graus abaixo do normal em todas as regiões paranaenses.

No entanto, os alertas de temporal têm áreas de atuação distintas. Como, por exemplo, o alerta laranja mostra que há risco de chuva intensa em cinco regiões do estado: Curitiba e Região Metropolitana, Oeste, Sudeste, Sudoeste e Centro-Sul do Paraná.

Ao todo, 73 cidades dessas regiões podem registrar chuva entre 50 e 100 mm/dia e vendaval entre 60 e 100 km/h, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia.

Já o alerta amarelo de chuva intensa está previsto para atingir 251 cidades, localizadas em oito regiões paranaenses, de Leste a Oeste. Nesses municípios, a chuva pode registrar acumulado de até 50 mm/dia e ventos intensos de 40 a 60 km/h.

Em todas as regiões com alerta de fortes chuvas há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos e árvores, além de alagamentos e queda de raios.

Em caso de emergência

Em casos de emergência, as pessoas podem entrar em contato com a Defesa Civil, pelo telefone 199, e também com o Corpo de Bombeiros, pelo telefone 193.