O ex-técnico Dunga e a esposa se envolveram em um acidente de carro na tarde deste sábado (13), na BR-116, em Campina Grande do Sul, região metropolitana de Curitiba. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, os dois tiveram ferimentos leves e estavam conscientes após o capotamento.

Dunga e a esposa voltavam do interior de São Paulo e tinham como destino o Rio Grande do Sul. No entanto, ao passar pelo km 39 da rodovia, próximo à represa do Capivari, o veículo se perdeu na pista e bateu contra a proteção da via. Na sequência, o carro modelo Mitsubishi Pajero capotou.

“Vítimas conscientes removidas para atendimento médico pela concessionária Autopista Regis”, informou a PRF.

O ex-jogador realizou o teste do bafômetro que deu negativo para o consumo de álcool. Na sequência, ele e a mulher foram encaminhados ao Hospital Angelina Caron. A unidade hospitalar confirmou o atendimento ao portal RIC.

Vídeo mostra estragos em carro de Dunga e esposa após acidente

Um vídeo gravado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) mostra o estado em que ficou o carro de Dunga, ex-técnico da Seleção Brasileira, que se envolveu em um acidente no começo da tarde deste sábado (13) em Campina Grande do Sul, região metropolitana de Curitiba.

Nas imagens, é possível ver a SUV com os quatro pneus para cima. Conforme a PRF, o acidente aconteceu por volta de 12:30.

