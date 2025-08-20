O Governo do Paraná divulgou imagens do projeto de como irão ficar as ciclovias, rotatórias e rodovias da Ponte de Guaratuba, no Litoral do Paraná. As obras chegaram a 70% de execução, com avanço também nos acessos viários para a estrutura, que farão a ligação com PR-412 nos dois extremos da Baía de Guaratuba. No vídeo, aparecem ainda as áreas de pedestres e o paisagismo previsto (assista abaixo).

Ao todo, a Ponte de Guaratuba deve chegar a 3,07 quilômetros de extensão, sendo 940 metros de obras no lado de Guaratuba e 880 metros do lado de Matinhos.

Em julho, um dos principais avanços da obra contemplou os serviços de contenções no lado de Guaratuba, com a execução do solo grampeado, estaca raiz, tirantes e vigas de travamento, bem como a escavação para rebaixamento do morro no acesso à região de Caieiras.

De acordo com o Consórcio Supervisor Ponte de Guaratuba, há previsão de movimentação de 200 mil metros cúbicos de terraplenagem, entre escavação e aterro, e execução de 50 mil metros quadrados de camadas de pavimentação, que contemplam reforço de subleito, sub-base, base e revestimento asfáltico.

Imagem aérea mostra como estava andamento das obras no início de agosto (Foto: Arnaldo Neto/AEN)

Últimas Notícias

Paraná

Brasil

Política

Segurança

Esportes

Entretenimento

Economia

Cotidiano

Estilo de Vida

Colunas

RICtv

Podcasts

Produtos

70% de execução Ponte de Guaratuba: veja vídeo de como vão ficar ciclovias, rotatórias e rodovias A obra tem um investimento de cerca de R$ 400 milhões do Governo do Paraná, para construção da ponte que possui pouco mais de 3 km ao todo por Daniela Borsuk Compartilhar







