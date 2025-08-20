O Governo do Paraná divulgou imagens do projeto de como irão ficar as ciclovias, rotatórias e rodovias da Ponte de Guaratuba, no Litoral do Paraná. As obras chegaram a 70% de execução, com avanço também nos acessos viários para a estrutura, que farão a ligação com PR-412 nos dois extremos da Baía de Guaratuba. No vídeo, aparecem ainda as áreas de pedestres e o paisagismo previsto (assista abaixo).
Ao todo, a Ponte de Guaratuba deve chegar a 3,07 quilômetros de extensão, sendo 940 metros de obras no lado de Guaratuba e 880 metros do lado de Matinhos.
Em julho, um dos principais avanços da obra contemplou os serviços de contenções no lado de Guaratuba, com a execução do solo grampeado, estaca raiz, tirantes e vigas de travamento, bem como a escavação para rebaixamento do morro no acesso à região de Caieiras.
De acordo com o Consórcio Supervisor Ponte de Guaratuba, há previsão de movimentação de 200 mil metros cúbicos de terraplenagem, entre escavação e aterro, e execução de 50 mil metros quadrados de camadas de pavimentação, que contemplam reforço de subleito, sub-base, base e revestimento asfáltico.
Imagem aérea mostra como estava andamento das obras no início de agosto (Foto: Arnaldo Neto/AEN)
70% de execução
Ponte de Guaratuba: veja vídeo de como vão ficar ciclovias, rotatórias e rodovias
A obra tem um investimento de cerca de R$ 400 milhões do Governo do Paraná, para construção da ponte que possui pouco mais de 3 km ao todo
O Governo do Paraná divulgou imagens do projeto de como irão ficar as ciclovias, rotatórias e rodovias da Ponte de Guaratuba, no Litoral do Paraná. As obras chegaram a 70% de execução, com avanço também nos acessos viários para a estrutura, que farão a ligação com PR-412 nos dois extremos da Baía de Guaratuba. No vídeo, aparecem ainda as áreas de pedestres e o paisagismo previsto (assista abaixo).
Ao todo, a Ponte de Guaratuba deve chegar a 3,07 quilômetros de extensão, sendo 940 metros de obras no lado de Guaratuba e 880 metros do lado de Matinhos.
Em julho, um dos principais avanços da obra contemplou os serviços de contenções no lado de Guaratuba, com a execução do solo grampeado, estaca raiz, tirantes e vigas de travamento, bem como a escavação para rebaixamento do morro no acesso à região de Caieiras.
De acordo com o Consórcio Supervisor Ponte de Guaratuba, há previsão de movimentação de 200 mil metros cúbicos de terraplenagem, entre escavação e aterro, e execução de 50 mil metros quadrados de camadas de pavimentação, que contemplam reforço de subleito, sub-base, base e revestimento asfáltico.
O lado de Guaratuba conta com uma rotatória para acesso ao Centro da cidade e à praia de Caieiras. No acesso principal, há o rebaixamento do morro para melhoria da rampa existente, onde são executadas as contenções. Elas são compostas pela solução técnica de solo grampeado somada à cortina atirantada estaqueada, alcançando 10 mil metros quadrados de área contida.
No lado de Matinhos, as equipes atuaram na continuidade da drenagem e terraplenagem dos ramos 500 e 600. O ramo 500 dá acesso à comunidade de Cabaraquara e margeia o Parque Nacional de Saint-Hilaire/Lange.
Veja imagens do projeto da Ponte de Guaratuba:
Em entrevista à AEN no início de agosto, o governador Carlos Massa Ratinho Junior, a obra segue em grande ritmo. “Estamos trabalhando dia e noite para concluir esse projeto grandioso no ano que vem. Com 70% da obra concluída a ponte já está gerando mais expectativa de quem passa na região”, contou Ratinho Jr.
Acompanhe as obras no Litoral do Paraná em tempo real
A obra da Ponte de Guaratuba é um investimento de quase R$ 400 milhões do Governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL). A construção pode ser acompanhada em tempo real através das câmeras de monitoramento. Basta acessar a página www.pontedeguaratuba.pr.gov.br.