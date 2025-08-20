Adolescente é Identificado pela Polícia Civil como Autor de Agressão a Vigilantes em Jacarezinho

Jacarezinho (PR) — A Polícia Civil identificou um adolescente de 17 anos como autor da agressão contra um vigilante em serviço em um complexo educacional da cidade. O caso ocorreu no dia 16 de agosto e está sendo tratado como lesão corporal, conforme o artigo 129 do Código Penal.

O menor, que possui antecedentes criminais, havia deixado o Centro de Socioeducação de Santo Antônio da Platina apenas dez dias antes do ocorrido. Ele já foi condenado por ato infracional análogo ao crime de latrocínio, após invadir uma madeireira e agredir violentamente o caseiro do local, que precisou ser internado em estado grave na UTI de Londrina.

Segundo as investigações, a agressão mais recente aconteceu após os vigilantes surpreenderem um grupo de adolescentes consumindo bebidas alcoólicas nas dependências da escola. Ao serem repreendidos, um dos menores desferiu um soco no queixo de um dos seguranças, desencadeando o conflito.

A identificação do autor foi possível por meio de análise das imagens das câmeras de segurança, oitiva das vítimas, reconhecimento por testemunhas, exames médicos e cruzamento de dados físicos e vestimentares.

Além do adolescente já identificado, outros menores também estariam envolvidos no episódio. Após o incidente, eles não retornaram às suas residências e estão com paradeiro desconhecido. Os familiares foram intimados a apresentá-los à polícia para prestar depoimento.

O delegado adjunto Tristão Antonio Borborema de Carvalho, responsável pelas investigações, destacou a prioridade dada ao caso pela corporação. “A Polícia Civil mobilizou todos os recursos disponíveis para elucidar rapidamente este caso que chocou a comunidade escolar e as famílias envolvidas”, afirmou.

O inquérito será encaminhado ao Ministério Público da Infância e Juventude assim que os adolescentes forem localizados e ouvidos. A 12ª Subdivisão Policial de Jacarezinho segue com as diligências para concluir o processo investigativo.