A Polícia Civil do Paraná (PCPR) cumpriu, na manhã desta quarta-feira (20), sete mandados de busca e apreensão em uma investigação sobre possíveis fraudes em contratos médicos e licitações. Seis mandados foram cumpridos em Campina da Lagoa, no Oeste do estado, e um em Tamarana, no Norte.

Durante as ações, foram apreendidos aparelhos celulares, computadores, arquivos de mídia e documentos, que devem contribuir para o andamento das investigações.

Fraudes em contratos médicos: porteiro foi registrado como dono de hospital

As apurações tiveram início após denúncia de irregularidades em licitações municipais. Segundo a denúncia, a empresa contratada para prestar serviços médico-hospitalares estaria registrada em nome de um “laranja”, mantendo contratos anuais superiores a R$ 3 milhões.

As investigações indicaram que a empresa está formalmente em nome de um funcionário do hospital, que atua como porteiro e recepcionista, enquanto os verdadeiros administradores buscavam proteger patrimônio pessoal e evitar recolhimento de tributos.

Os indícios apontam para falsidade ideológica, lavagem de capitais e fraude a licitações, com prejuízo aos cofres públicos. Também há suspeitas de favorecimento e direcionamento em processos licitatórios envolvendo o município de Altamira do Paraná.

O cumprimento dos mandados teve como objetivo fortalecer as provas e esclarecer a responsabilidade de cada investigado.