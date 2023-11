O Programa de Pós-Graduação em Educação (PPEd) da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) realizou, entre os dias 9 a 11 de novembro, o V Seminário de Pesquisa PPEd UENP e II Mostra de Produtos Educacionais. O evento ocorreu no Auditório do PDE do Campus de Jacarezinho.

Coordenado pelo professor do curso de Matemática da UENP, George Francisco Santiago Martin, o encontro teve como tema “A ética na pesquisa em Educação”. A conferência de abertura contou com a palestra do professor Walter Anibal Ramazzinna Filho, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná em Cornélio Procópio. Através de seminários temáticos, palestras e mesas-redondas, o evento proporcionou a interação entre mestrandos e egressos do PPEd, bem como de outros programas de pós-graduação.

A mesa-redonda marcou o encerramento do evento, no dia 11, e contou com a participação dos professor Jorge Sobral da Silva Maia, pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação da UENP, e Érica Patente Nascimento, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) da UENP, além das professoras Aline Sirlene de Souza e Maraysa Cruz Nogari, egressas do PPEd. A mesa foi mediada pela professora Patrícia Cristina de Oliveira Duarte, diretora do Centro de Letras, Comunicação e Artes (CLCA) da UENP e vice-coordenadora do PPEd.