Os professores do Programa de Pós-Graduação em Educação – Mestrado Profissional em Educação (PPEd) da Universidade Estadual do Norte do Paraná, Vanessa Campos Mariano Ruckstadter, Flávio Massami Martins Ruckstadter e Siderly do Carmo Dahle de Almeida, organizaram o livro “Teorias Pedagógicas e Ação Docente na Educação Básica”, lançado pela editora Pedro e João.

A obra, dividida em 18 capítulos, foi produzida a partir dos trabalhos desenvolvidos colaborativamente por pesquisadores docentes e discentes ao longo de um semestre de reflexão nas pesquisas desenvolvidas e disciplinas ofertadas no PPEd. “Os capítulos do livro são um espelho das reflexões traduzidas em relatos de experiência, histórias de vida e pesquisas que se voltam para as teorias pedagógicas em sua articulação com as práticas docentes na Educação Básica”, disse a professora Vanessa Ruckstadter.

Os textos explicitam que as teorias pedagógicas são fundamentais tanto no processo de formação quanto no desenvolvimento do trabalho educativo, não devendo haver neutralidade na prática doente, que precisa incorporar conceitos e demais elementos que compõem as teorias no campo da educação. “É premente buscarmos meios de aproximar a escrita e a leitura científica na/da/para a educação Básica para que se promova o contato com a ciência e o estreitamento com as pesquisas desenvolvidas na Educação Superior”, finaliza a docente