Não poderia existir cenário mais perfeito para encerrar uma temporada histórica. Entre o mar, o céu aberto e a energia do público, a Praia de Brasília, na Ilha do Mel, foi palco dos últimos shows do Verão Maior Paraná neste sábado (28), concluindo uma edição marcada por recordes e experiências inesquecíveis.

Depois de Maskavo e Vitor Kley elevarem o clima na noite de sexta, em Encantadas, foi a vez de Lagum e Maneva comandarem a despedida em grande estilo. Durante todo o dia, em Pontal do Sul, embarcações partiram para Ilha em intervalos de meia hora para dar conta do público que foi para curtir o segundo dia de apresentação.

A banda Lagum abriu a programação com um repertório que mistura pop, reggae e indie, levando o público a cantar junto do começo ao fim.

Para o vocalista Pedro Calais, a experiência de tocar na Ilha do Mel superou as expectativas. “A gente só conhecia de ouvir falar, mas está sendo maravilhoso. Conseguimos dar um rolê, conhecer um pouco da praia, e é tudo muito lindo”, disse.

O guitarrista Otavio “Zani” Cardoso também destacou a importância de participar de um festival gratuito, em um cenário como o da ilha. “É muito importante para a gente levar o nosso som para mais gente, principalmente em um evento gratuito. Muita gente acaba conhecendo a banda ali, ao vivo. E toda essa experiência de vir pra cá, pegar o barquinho, faz com que todo mundo entre no mesmo clima. É muito legal”, afirmou.

Na sequência, o Maneva subiu ao palco encerrando a noite com sucessos do reggae que fizeram todo mundo cantar e refletir.

A banda é conhecida por músicas que abordam temas como amor, consciência e conexão com a natureza e durante o show, o vocalista Tales de Polli fez um pedido ao público. “Não esqueçam de levar o lixo. Galera, vocês são o meu público favorito do ano. Estamos numa ilha, no meio do mar”, disse, ao incentivar que os espectadores ajudassem a manter a Ilha do Mel preservada após o evento.

PÚBLICO – Para quem acompanhou o clima foi de celebração e despedida. A estudante Giovanna Cunha, de 20 anos, acompanha o Verão Maior Paraná desde as primeiras edições e destacou a conexão com o evento ao longo dos anos. “Eu vou em todos os shows do Verão Maior desde que ele começou. É um projeto muito lindo, que cresce cada vez mais”, refletiu.

Fã da banda Lagum, ela chegou cedo para garantir um bom lugar e viver a experiência de perto. “Eu gosto da banda há muitos anos, quase desde o começo, então estou muito feliz e animada”, contou.

O curitibano Tiago Bonato, de 42 anos, também fez questão de estar presente e destacou a expectativa para os shows na ilha. “Eu gosto muito de reggae e venho para a Ilha do Mel há 13 anos. Esse ano é especial, porque tem show de reggae aqui, então eu não podia perder. Fiz de tudo para vir e estou aqui”.

Ele também ressaltou a experiência ao longo do festival e a estrutura montada. “A gente já participou de vários shows em Matinhos e aqui também está muito bem organizado. É uma estrutura de alto nível, e reggae com esse cenário combina demais. Acho que a galera vai curtir muito”, disse.

A movimentação também foi sentida por quem vive do turismo na ilha. Dona de uma pousada, Amanda Miranda dos Santos destacou o impacto positivo dos shows neste período. “Foi uma surpresa, a gente não sabia. Eu considero um presente do Estado. Trouxe muito movimento e, sendo final de mês, foi perfeito pra gente, porque quando baixa a temporada o movimento cai muito. Então, quanto mais evento tiver, melhor para a ilha, para os moradores e para os comerciantes”, disse.

Assim como na noite anterior, a operação especial garantiu o controle de acesso à Ilha do Mel, respeitando o limite diário de visitantes.

MAIOR DE TODAS – A edição 2026 do Verão Maior Paraná entrou para a história como a maior já realizada. Ao longo de cinco finais de semana (entre janeiro e fevereiro), foram 38 apresentações gratuitas que reuniram cerca de 2,5 milhões de pessoas no Litoral do Estado.

Logo na abertura, o show do DJ Alok atraiu 338 mil pessoas, dobrando o recorde anterior registrado no festival, que era de 164 mil, no show de Luan Santana em 2025. Em Matinhos, dos 20 shows realizados, 15 superaram a marca de 100 mil espectadores, sendo três deles com público acima de 200 mil (além de Alok, Gusttavo Lima cantou para 265 mil pessoas e Ana Castela, para 228 mil).

Além dos recordes de público, o Verão Maior Paraná também gerou impacto direto na economia do Litoral. Segundo levantamento do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes), a cada R$ 1 investido pelo Governo do Estado, houve um retorno de R$ 1,19 na economia dos sete municípios da região, com um incremento de R$ 110 milhões no Produto Interno Bruto (PIB) local.