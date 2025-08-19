O projeto Qualifica Paraná, do Governo do Estado, desenvolvido pela Secretaria do Trabalho, Qualificação e Renda, formou 61 alunos dos municípios de Campo do Tenente e Rio Negro que concluíram o curso de Sistemas de Automação Industrial. A formatura foi nesta segunda-feira (18) e marcou mais uma etapa do programa de qualificação profissional gratuita.

Em Campo do Tenente, 31 alunos receberam a certificação durante a cerimônia no Centro de Eventos Parque Patrão Otávio Ávila. O curso foi realizado por meio da Unidade Móvel de Automação, que leva estrutura moderna para cidades do Interior. No município de Rio Negro foram 30 formandos que receberam os certificados em solenidade no Cine Teatro, na prefeitura da cidade.

Criado em 2023, projeto é um modelo inovador de ensino itinerante, que utiliza carretas adaptadas como salas de aula. Com essa estratégia, o Governo do Estado busca aproximar a formação profissional das comunidades, fortalecendo a economia paranaense por meio da valorização da mão de obra local.

Em 2024, o projeto passou a oferecer bolsa-auxílio com um aporte de R$ 16 milhões do Tesouro Estadual e abriu 8 mil vagas. Só em 2025 são mais de 11.500 vagas, com bolsa-auxílio de R$ 1.008,00. De janeiro até agora foram formados nos cursos oferecidos pelo projeto 3.650 trabalhadores. O investimento total nas capacitações já soma mais de R$ 31 milhões.

O secretário do Trabalho, Qualificação e Renda do Paraná, Do Carmo, destacou o impacto do projeto. “O Qualifica Paraná mostra que investir em qualificação é investir no futuro das pessoas e no desenvolvimento do Estado. Cada formando que recebe seu certificado está mais preparado para o mercado de trabalho e para transformar sua realidade”, afirma.