A Secretaria da Segurança Pública do Paraná (SESP) adquiriu 120 intercomunicadores de última geração para equipar o efetivo do motopatrulhamento tático da Companhia Independente de Rondas Ostensivas com Aplicação de Motocicletas (Cirocam), que pertencem à Polícia Militar do Paraná (PMPR). O objetivo é melhorar a comunicação e a segurança dos policiais durante as operações.

Embutidos no capacete, os novos equipamentos, do modelo Interphone UCOM16, permitem comunicação simultânea de até 24 usuários. A tecnologia também oferece áudio em alta definição com cancelamento de ruído, o que garante maior clareza mesmo em alta velocidade.

“Adquirir tecnologia de ponta é investir na eficiência do trabalho das nossas polícias para deixar a nossa população protegida das investidas do crime”, afirmou o secretário da Segurança Pública do Paraná, Hudson Teixeira. O investimento foi de R$ 286,3 mil.

Os intercomunicadores possuem bateria de longa duração para cobrir todo o turno de serviço e são resistentes à água e poeira, com certificação IP67. “A comunicação é a espinha dorsal de qualquer operação policial bem-sucedida. Estamos elevando nosso padrão de excelência com estes novos equipamentos”, disse o comandante-geral da Polícia Militar do Paraná, coronel Jefferson Silva.

Os aparelhos contam ainda com conectividade bluetooth multiponto, o que permite a integração com os rádios da PMPR e smartphones operacionais. Com a nova aquisição, a companhia vai aprimorar a capacidade de resposta e a coordenação das equipes em escoltas, interceptações e ações em áreas de risco.