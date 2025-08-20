Nesta terça-feira (19), cenas lamentáveis foram registradas na Escola Professora Maria de A. Quevedo, em Jacarezinho, Norte Pioneiro. Um grupo com mais de dez jovens invadiu o espaço escolar e agrediu brutalmente dois funcionários — entre eles, um vigilante que tentou impedir o consumo de entorpecentes na quadra.

As imagens das câmeras de segurança mostram o vigilante sendo cercado e atacado com socos e chutes. Mesmo tentando escapar, ele continuou sendo alvo da violência. Pouco depois, outro funcionário foi agredido com um soco no rosto, caiu e bateu a bacia contra um banco.

Além dos profissionais, a própria escola foi desrespeitada e violentada — um espaço de educação transformado em cenário de agressão.

A Polícia Civil investiga o caso como lesão corporal e furto. A comunidade exige justiça e medidas urgentes para garantir segurança nas instituições de ensino.

