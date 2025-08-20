O governador do Paraná, Ratinho Jr (PSD), anunciou nesta quarta-feira (20) a redução de 45% na alíquota do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Os valores da nova taxação, que passa de 3,5% para 1,9%, devem entrar em vigor em 2026 e colocar o estado como a menor tarifa do Brasil.

“Nós estamos aqui hoje para fazer um anúncio importante para os paranaenses, que é a redução em 45% da alíquota do IPVA do Estado Paraná. Nós passamos a ter agora a menor alíquota do IPVA do Brasil”, declarou Ratinho Jr.

Atualmente, a frota tributada do Paraná é de 4,1 milhões de veículos, sendo que 3,4 milhões serão beneficiados com a redução. Fazem parte desse grupo automóveis, motocicletas acima de 1700 cilindradas, caminhonetes, ciclomotores, motonetas, utilitários, motorhomes, triciclos, quadriciclos e caminhões-motores.

“O ano passado nós fizemos o anúncio de isenção do IPVA para motos até 170 cilindradas, e isso atingiu 700 mil donos de motocicletas, que foram beneficiados”, completou.

O colunista Karlos Kohlbach havia antecipado a informação nesta terça-feira (19).

Redução de IPVA no Paraná

O governador do Paraná aproveitou o anúncio para apresentar fatores que possibilitaram a redução do IPVA. Conforme Ratinho Jr, o estado apresenta um crescimento econômico nos últimos dois anos. Nos dados do Banco Central deste ano, o Paraná cresce acima de 7%, colocando o estado como líder do país.

“O Paraná passou a ter a melhor saúde fiscal e financeira do Brasil. Isso fruto do quê? Muita redução de custos, cortes e mordomias. Nós fizemos agora, recentemente, inclusive, esse ano, uma redução do decreto que eu publiquei, que nós vamos reduzir até dezembro, R$ 2 bilhões de custeio da máquina pública e isso nos deu a oportunidade de fazer uma justiça tributária com o cidadão paranaense”, explicou Ratinho Jr.

O governador ainda destacou que o desconto no IPVA possibilita o investimento econômico dos paranaenses em outras áreas, como turismo e comércio. “Naturalmente, também ajuda a economia do Paraná, que vem crescendo muito nos últimos dois anos”, concluiu.