Na noite desta terça-feira (19), a Polícia Militar de Santo Antônio da Platina apreendeu um revólver calibre .38 durante atendimento a uma ocorrência de porte ilegal de arma de fogo.

A equipe foi acionada após a esposa do suspeito procurar a sede da 4ª Companhia relatando que, na noite anterior (18), o marido havia chegado em casa alcoolizado, portando a arma e apresentando comportamento alterado. Segundo ela, o homem teria feito declarações desconexas, afirmando que “faria de tudo para proteger a família” e ainda ameaçado atentar contra a própria vida.

Temendo pela situação, a mulher pediu apoio policial para retirar o armamento da residência. Ao chegar no endereço informado, a equipe encontrou o indivíduo, que confirmou possuir a arma e indicou o local onde estava guardada.

Durante as buscas, os policiais localizaram em uma despensa, junto a ferramentas de trabalho, um revólver da marca Rossi calibre .38, carregado com seis munições intactas. Questionado sobre a origem, o suspeito afirmou ter adquirido a arma no estado de Mato Grosso do Sul pelo valor de R$ 4 mil, sem informar de quem teria comprado.

O homem foi conduzido ao pronto-socorro municipal para a realização de exame de corpo de delito e, em seguida, levado à sede da 4ª Companhia para registro do boletim de ocorrência. Posteriormente, foi encaminhado à 38ª Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências legais.