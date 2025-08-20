O governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD), deve anunciar nesta quarta-feira (20) a redução na alíquota do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) no estado. A informação foi dada em primeira mão pelo jornalista Karlos Kohlbach, do Blog Politicamente.

Essa redução valeria a partir de 2026 e atualmente incide em 3,5% sobre valor venal de carros e motos, além de 1% para ônibus, caminhões, veículos de aluguel, utilitários de carga ou movidos a gás natural veicular (GNV).

A arrecadação com o IPVA é uma das principais fontes de receita do Governo do Paraná, com R$ 5 bilhões arrecadados até junho deste ano. Ao todo, mais de 4 milhões de veículos já foram tributados neste ano.

Entre os impostos recolhidos pelo Governo do Paraná, apenas o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) tem um impacto maior aos cofres estaduais.

Mas a arrecadação do IPVA ela é fracionada. 40% desse montante é destinado aos municípios, 20% para o Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica) e os outros 40% utilizados pela investimentos do Governo do Paraná.

Em 2024, o Governo do Paraná já havia isentado o pagamento do IPVA para motocicletas, motonetas e ciclomotores de até 170 cilindradas. Também ficaram livres desse imposto os veículos movidos 100% a hidrogênio, além de caminhões, ônibus e micro-ônibus movidos exclusivamente a gás natural, inclusive biometano.

Redução na alíquota do IPVA vem em momento de alta popularidade para Ratinho Jr.