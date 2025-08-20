Na noite desta terça-feira (19), a Polícia Militar prendeu um homem acusado de descumprir medida protetiva em favor de sua sobrinha.

A vítima acionou o COPOM relatando que o tio estaria alterado e agressivo, mesmo havendo determinação judicial que o proibia de se aproximar dela. No local, a equipe policial conversou com a solicitante, que confirmou os fatos e afirmou ter sido alvo de ofensas verbais. Segundo o relato, o homem chegou a ameaçar jogar água quente em seu corpo caso passasse em frente à residência.

Conforme informado, embora morem em casas distintas, tio e sobrinha vivem no mesmo quintal, o que aumenta a tensão no convívio. Após a apresentação da medida protetiva, os policiais deram voz de prisão ao homem.

O suspeito foi conduzido ao pronto-socorro municipal para a realização de exame de corpo de delito e, posteriormente, encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.