Uma aposta feita na cidade de Toledo, na região Oeste do Paraná, foi a grande vencedora do sorteio da Loteria Federal realizado nesta quarta-feira (5), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). O bilhete de número 071987, registrado na J T Loterias, levou o prêmio principal de R$ 500 mil.

Além do prêmio máximo, outros bilhetes também foram contemplados no concurso. O segundo prêmio, de R$ 35 mil, saiu para um apostador de São Paulo (SP). O terceiro prêmio, de R$ 30 mil, também foi para a capital paulista. Já os prêmios de R$ 25 mil e R$ 20.363 foram conquistados por apostas registradas em Praia Grande (SP) e Santa Maria (RS), respectivamente.

Resultado da Loteria Federal: paranaenses com sorte

O bilhete vencedor de Toledo foi o destaque do sorteio da 1ª série da Loteria Federal, reforçando a sorte dos paranaenses neste início de mês. Ainda nesta semana, seis apostas do Paraná acertaram cinco números do concurso 2936 da Mega-Sena, sorteado na noite desta terça-feira (4). Cada uma levou R$ 34.125,04.

O próximo sorteio da Loteria Federal acontece no sábado (8), com novos prêmios em disputa.