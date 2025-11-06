O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja para tempestades em grande parte do Paraná. O aviso indica risco de ventos fortes, granizo e chuva intensa entre quinta-feira (6) e sexta-feira (7), com possibilidade de acumulados de até 100 milímetros em algumas regiões do estado.

De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a quinta-feira (6) será de tempo instável em diversas áreas, com chuvas isoladas no oeste, noroeste, sudoeste, interior e litoral.

O avanço de uma massa de ar frio provocará queda nas temperaturas, especialmente nas regiões mais altas. Em Colombo e Quatro Barras, na Região Metropolitana de Curitiba, as máximas não devem ultrapassar os 18°C, com as mínimas podendo ser registradas à noite.

Há previsão de chuva volumosa, rajadas de vento intensas de até 100 km/h e possibilidade de granizo, principalmente durante a tarde e noite de sexta-feira. O Inmet alerta ainda para o risco de alagamentos, queda de galhos de árvores e danos em plantações.