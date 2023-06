Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Saiu o ranking que mostra as 10 cidades mais baratas para se viver no exterior. A pesquisa Custo de Vida 2023, divulgada esta semana, foi feita pela consultoria Mercer.

A pesquisa comparou preços de 200 itens como alimentos, transporte e produtos de higiene em 400 cidades. Nenhuma brasileira aparece na lista das mais baratas para se viver, só entre as mais caras e é justamente São Paulo, a 12ª na América Latina em custos altos, segundo Mercer.

“Hong Kong mais uma vez lidera nosso ranking de custo de vida das cidades. É seguida por Cingapura, que saltou seis posições desde o ano passado, empurrando Zurique para o terceiro lugar. Os locais menos caros no ranking incluem Havana, que caiu 83 posições, em parte devido às fortes desvalorizações da moeda em meados do ano passado, e duas cidades no Paquistão – Karachi e Islamabad”, informa o site da Mercer.

Como é feita a pesquisa

A Mercer divulga o ranking da sua pesquisa desde 1994.

Este ano, a pesquisa Custo de Vida 2023 analisou 400 cidades e listou 227 delas.

A base da pesquisa é o custo de vida em Nova York, usando o dólar para definir as cidades mais caras e baratas e facilitar a comparação.

A inflação e o câmbio também pesam no custo de vida.

A posição das cidades no ranking é definida de acordo com a soma de uma média de cada categoria, sendo que alimentos têm peso maior do que álcool e tabaco, por exemplo.

“Mais de um ano após a escalada da crise Rússia-Ucrânia e o surgimento de variantes mais contagiosas do COVID-19, muitas economias ainda estão absorvendo o choques produzidos por esses eventos”, explica a Mercer sobre a alta no custo de vida em vários países pesquisados.

Vamos ao ranking:

10 cidades mais baratas do mundo

Islamabad – Paquistão Karachi – Paquistão Havana – Cuba Bishkek – Quirguistão Dushanbe – Tajiquistão Windhoek – Namíbia Ancara – Turquia Durban – África do Sul Tunes – Tunísia Tashkent – Uzbequistão

10 cidades mais caras do mundo

Hong Kong, Cingapura e Zurique são as cidades mais caras para funcionários internacionais este ano.