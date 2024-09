As ondas de calor que atingem o Paraná neste inverno têm causado, além do aumento da temperatura, a baixa umidade do ar. No início da semana, o Instituto Nacional de Meterologia (Inmet) emitiu alerta de baixa umidade do ar para todos os municípios do Paraná – houve variação entre 20% e 12%. Para incentivar o consumo de água e proteger a saúde, a Sanepar providenciou pontos de distribuição de água potável em várias cidades do Estado.

Em Curitiba, por meio da iniciativa denominada “HIDRATAÇÃO”, os pontos foram montados no Parque Barigui, Praça Rui Barbosa e na Boca Maldita. Em Londrina, os empregados da Companhia distribuíram copos e destacaram a importância da instalação da caixa de água doméstica no calçadão da cidade.

Ações também foram promovidas na região central e praças de Paranavaí, Foz do Iguaçu, Maringá e Arapongas. As cidades das regiões Norte e Noroeste do Paraná têm enfrentado temperaturas que chegaram a 10 graus acima da média para o período.

O presidente da Sanepar, Wilson Bley, destaca o compromisso da Sanepar com a saúde das pessoas. “Nestes dias de tempo seco, a hidratação é fundamental e a Sanepar tem a missão de promover a saúde das pessoas, distribuindo água potável de qualidade”, completa.

Além de manter o corpo sempre bem hidratado, nos dias mais secos e quentes, também é recomendado evitar a prática de exercícios físicos entre 10h e 16h, usar chapéus e óculos escuro para se proteger do sol e, especialmente, incentivar que idosos e crianças bebam água, mesmo sem ter sede.

FORÇA-TAREFA– Os baixos níveis de umidade do ar e as altas temperaturas, acima da média para o período, elevaram o risco de queimadas consideravelmente.

Por isso, no início do mês, foi decretado estado de emergência por estiagem em todo o Estado. Entre algumas medidas para enfrentar a situação estão o aporte de R$ 24 milhões para ações de combate a incêndios florestais no Paraná.

Além disso, o Instituto Água e Terra (IAT) suspendeu, pelo período de 90 dias , qualquer queima controlada para atividades agrossilvopastoris no Paraná, incluindo o método usado para a despalha de cana-de-açúcar.

O Estado também liberou um fundo de R$ 5 milhões para municípios em situação de emergência por causa da estiagem.