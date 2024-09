Um tiroteio em um bar terminou com dois mortos e duas pessoas feridas na cidade de Guarapuava, na região central do Paraná. O crime aconteceu na madrugada deste domingo (15), no bairro Palmeirinha, e foram efetuados mais de 20 disparos de arma de fogo. Entre os baleados estão três mulheres e um homem.

Conforme a Polícia Militar do Paraná (PMPR), testemunhas relataram que quatro indivíduos encapuzados invadiram um bar e abriram fogo contra um grupo de clientes. Três mulheres, com 35, 38 e 54 anos, e um homem, de 35, foram baleados e atendidos por equipes médicas da cidade.

Uma das vítimas, uma mulher de 54 anos, foi socorrida pela equipe do Corpo de Bombeiros, porém, não resistiu após chegar ao hospital. Já o homem baleado, também teve o óbito confirmado em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). A esposa do rapaz, que também foi baleada, sobreviveu e contou aos agentes que ela e o companheiro seriam o alvo dos atiradores.

Ainda não se sabe a motivação do crime registrado no bar em Guarapuava. Foram encontradas capsulas de três calibres diferentes no estabelecimento. Os indivíduos fugiram antes da chegada dos militares.

Filho de baleada é preso na UPA

A PMPR ainda relatou que o filho da mulher baleada causou problemas na UPA e precisou ser detido. No carro do rapaz os agentes encontraram uma espingarda calibre 28. O jovem, de 19 anos, foi encaminhado à Polícia Judiciária para os procedimentos cabíveis.