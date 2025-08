Em homenagem aos 171° anos de história e serviços prestados pela Polícia Militar do Paraná (PMPR), foi celebrada na manhã desta terça-feira (5) uma missa de ação de graças na sede do 2° Batalhão da Polícia Militar (2° BPM), em Jacarezinho. A cerimônia religiosa, marcada por momentos de emoção e reflexão, foi presidida pelo Padre Sílvio e contou com a presença de autoridades civis e militares da região.

A solenidade religiosa integra a programação oficial do aniversário da corporação e teve como objetivo agradecer pelas conquistas da PMPR ao longo dos anos, bem como pedir bênçãos para os policiais militares que seguem atuando na proteção da sociedade paranaense.

Estiveram presentes na celebração representantes do Poder Judiciário, comandantes de unidades da PMPR, policiais da ativa e da reserva e membros da comunidade local. O comandante do 2° BPM, Tenente-coronel Márcio Jaquetti, agradeceu a presença de todos e ressaltou a importância da união entre a corporação e a sociedade.

“O aniversário da Polícia Militar é um momento de celebração, mas também de reflexão sobre nosso papel e responsabilidade. Esta missa é uma forma de honrarmos nossa história e pedirmos proteção para os desafios que enfrentamos diariamente”, declarou o comandante.

A Polícia Militar do Paraná foi criada em 1854 e, ao longo de seus 171 anos, tem se destacado pelo comprometimento com a ordem pública e a segurança dos cidadãos paranaenses. O 2° BPM, sediado em Jacarezinho, é responsável por atuar em 22 cidades do Norte Pioneiro, sendo peça fundamental na manutenção da paz e da segurança na região.