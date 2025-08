Em uma ação coordenada e estratégica, a Polícia Civil do Paraná prendeu nesta terça-feira (5) um homem de 34 anos condenado a 28 anos, 2 meses e 7 dias de prisão pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, desobediência, desacato e homicídio. A operação ocorreu no município de Ribeirão Claro e foi liderada por agentes da 12ª Subdivisão Policial de Jacarezinho.

Prisão em Ribeirão Claro reforça combate à criminalidade regional

O mandado de prisão, que já havia transitado em julgado, foi cumprido com sucesso após diligências realizadas pela equipe policial. O homem foi localizado e, após os procedimentos legais, foi encaminhado à Cadeia Pública de Carlópolis, onde começará a cumprir sua pena em regime semiaberto.

Delegado destaca importância da operação

O delegado-adjunto da 12ª SDP, Tristão Antonio Borborema de Carvalho, comentou sobre a importância da prisão e o impacto da operação:

“A atuação célere e coordenada de nossa equipe demonstra que nenhum condenado estará fora do alcance da lei. Nosso dever é garantir que as decisões judiciais sejam cumpridas e que a sociedade se mantenha segura.”

Polícia Civil mantém compromisso com a Justiça

A ação reafirma o papel da Polícia Civil no cumprimento das decisões judiciais e no fortalecimento da segurança pública no interior do estado. Casos como este evidenciam a eficiência das forças policiais no combate à impunidade e na preservação da ordem social