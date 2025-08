Polícia desmonta ponto de tráfico conhecido e prende dois homens em flagrante em Ibaiti

Uma ação da Polícia Militar resultou na prisão de dois indivíduos suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas em uma residência no bairro Sub50. O local, já conhecido entre usuários como ponto de venda de entorpecentes, vinha sendo alvo de denúncias anônimas nos últimos dias e foi identificado pelos moradores como a popular “biqueira do Alexandro”.

Durante patrulhamento pela Rua Carlos Baby, policiais observaram movimentação intensa de pessoas já conhecidas por envolvimento com drogas, entrando e saindo rapidamente do imóvel de esquina. Em determinado momento, os agentes flagraram o morador do local realizando interações típicas da venda de entorpecentes com os usuários.

Ao tentar abordar um dos suspeitos que saía da residência, o indivíduo descartou uma carteira de cigarro e fugiu, não sendo localizado. No entanto, dentro da carteira, foi encontrada uma pedra de crack pronta para consumo, acompanhada de um isqueiro. O mesmo usuário já possui um termo circunstanciado anterior por posse de droga para consumo.

Diante das evidências e da caracterização de crime permanente, os policiais decidiram entrar na residência. Um dos suspeitos correu para dentro da casa ao perceber a aproximação da viatura. Durante a incursão, foi visualizado arremessando uma sacola no forro do imóvel, onde posteriormente foram encontradas 30 pedras de crack, todas prontas para venda.

