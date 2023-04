Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O Governo do Paraná, juntamente com o Ministério da Saúde, promove no sábado (15) o Dia D de multivacinação. O objetivo é atualizar a caderneta das vacinas de rotina e das campanhas vigentes contra a Influenza e a Covid-19.

O secretário da Saúde, Cesar Neves, faz um chamado à população. “É uma iniciativa importante e necessária para as famílias paranaenses. Um momento de união, de irmos aos postos de saúde com alegria, pois a vacina é fundamental para a criação de uma barreira de proteção contra dezenas de doenças. Pensar na coletividade, salva vidas”, afirmou.

A mobilização estadual ocorre nas 22 Regionais de Saúde e tem como objetivo chegar aos 399 municípios do Paraná. Os horários de atendimento nos espaços de vacinação serão estendidos no sábado e devem ser consultados nos municípios.