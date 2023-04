Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um caminhoneiro, de 48 anos, morreu nesta quarta-feira (12) após sofrer um acidente na BR-376, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. O motorista conduzia uma carreta carregada com soja na pista sentido Imbaú – Ponta Grossa. Na altura do km 413, por volta das 23h, o condutor perdeu o controle e tombou o veículo, que atingiu a mureta que divide as pistas.

Com o impacto, o caminhoneiro foi ejetado da cabine da carreta e não resistiu. Parte da carga de soja foi espalhada na pista sentido contrário. Além disso, a faixa da esquerda, no sentido em que o veículo trafegava, foi interditada.

O corpo do caminhoneiro foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Ponta Grossa.