A previsão do tempo para esta quinta-feira (10), a tendência é que as regiões Leste, Campos Gerais, Sudeste e Centro-Sul do Paraná voltem a amanhecer com nevoeiro, especialmente nas primeiras horas da manhã. O sol deve surgir entre o fim da manhã e o início da tarde, com temperaturas ainda amenas. A máxima prevista para a capital é de 18 °C.

No extremo sul do estado, especialmente em áreas mais elevadas, ainda há condições para formação de geada ao amanhecer.

Ao longo do dia, o sol predomina entre nuvens e não há previsão de chuva. O destaque fica para o Norte e Noroeste, onde os termômetros podem subir mais e o calor deve aparecer à tarde. Nessas áreas, a umidade do ar pode cair de maneira mais acentuada, principalmente em alguns municípios isolados do extremo norte, ficando com umidade entre 30 e 40%.

Já aprevisão para sexta-feira (11) indica tempo firme e seco sobre Curitiba, com pouca nebulosidade ao longo do dia. O sol deve predominar, e não há expectativa de chuva para a capital.