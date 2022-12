Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Está chegando a hora de dar as boas-vindas para 2023. Muitos famosos e influencers desembarcaram em destinos paradisíacos para celebrar o Réveillon.

Com a chegada do verão, algumas regiões brasileiras enfrentam períodos chuvosos e, por isso, é importante ficar atento ao clima do local escolhido.

Pensando nisso, a coluna da Claudia Meirelles, no Portal Metrópoles, conversou com Andrea Ramos, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), para saber como ficará o tempo nos destinos mais bombados nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro.