A Comissão de Processo Seletivo de Vestibular (CPSV) da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) abriu as inscrições para seleção de fiscais para trabalhar no Vestibular UENP 2024 . As funções são de Fiscal de Sala, Fiscal de Corredor, Auxiliar Operacional e Enfermeiro(a) para atuarem nos três campi da UENP (Cornélio Procópio, Bandeirantes e Jacarezinho). A remuneração varia de R$ 97,70 a R$ 250,00. As inscrições ( AQUI ) vão até 2 de dezembro.

O preenchimento do formulário não garante a participação, pois se trata de um cadastro de interesse para trabalhar no Vestibular. Os inscritos serão selecionados de acordo com a necessidade da CPSV/UENP. Os selecionados serão informados pela Comissão Local de cada campus do resultado da seleção e do local de atuação por e-mail. O deslocamento será de responsabilidade do selecionado e as atividades desempenhadas não geram vínculo empregatício com a UENP.

Nesta semana a UENP também divulgou o edital de resultado da análise das solicitações de isenção da taxa de inscrição do vestibular 2024. Os candidatos que não foram beneficiados com a isenção deverão imprimir o boleto e recolher a taxa no valor integral, na rede bancária autorizada. A taxa de inscrição é de R$ 156,00. Aqueles que realizarem o pagamento até o dia 30 de novembro terão desconto no valor da taxa, que ficará R$ 130,00.

Como incentivo e valorização dos cursos de formação de professor, a taxa de inscrição para os cursos de licenciatura será de R$ 50,00 para aqueles que efetuarem o pagamento até 30 de novembro e de R$ 60,00 para pagamento de 1º a 6 de dezembro.

O vestibular acontecerá no dia 21 de janeiro. A UENP dispõe atualmente de 27 cursos de graduação em várias áreas do conhecimento. Os cursos são oferecidos nas modalidades de Licenciatura e Bacharelado, em turnos diurnos, vespertino e noturno