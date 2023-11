Uma ação criminosa causou grande prejuízo para a população de Ibaiti na madrugada desta quarta-feira (22). Três máquinas escavadeiras hidráulicas da Secretaria Municipal de Obras Viação e Serviços Urbanos foram arrombadas e tiveram peças e equipamentos furtados.

Duas máquinas — uma escavadeira hidráulica Caterpillar 320, ano 2022 e uma escavadeira hidráulica Caterpillar 320, ano 2023 — estavam sendo empregadas na abertura de acessos na Avenida Marginal no Parque Industrial Liberato Regazzo para a Rodovia Federal BR-153. Como o parque é distante cerca de três quilômetros da cidade e para evitar o transporte em caminhões plataformas causando insegurança ao grande fluxo de veículos e caminhões que passam diariamente pela rodovia, as máquinas pernoitavam no pátio da empresa Itatubos próximo ao local de execução das obras para agilizar os trabalhos. A terceira máquina — uma escavadeira hidráulica Carterpillar 320, ano 2014 — que era utilizada em outros serviços no município estava no pátio de máquinas da Secretaria Municipal de Obras Viação e Serviços Urbanos.

Os ladrões invadiram os locais durante a madrugada, arrombaram as fechaduras das cabines, arrancaram e furtaram diversos equipamentos mecânicos e eletrônicos deixando as máquinas totalmente inoperantes.

As ações criminosas foram descobertas logo na manhã desta quarta-feira (22), pelos funcionários operadores das máquinas no início da jornada de trabalho para continuação das obras.

De acordo com o diretor da Secretaria Municipal de Obras Viação e Serviços Urbanos, Antônio Carlos Dônola, os indivíduos tinham conhecimento prático em manuseio de máquinas de grande porte pois os equipamentos furtados são caros e necessários para o funcionamento das máquinas. O servidor acionou os organismos de segurança e um boletim de ocorrência foi registrado. Peritos e investigadores da Polícia Civil e policiais militares da Agência Local de Inteligência estiveram no local coletando informações. Os peritos colheram impressões digitais nas máquinas e os agentes estão analisando as imagens nos circuitos de câmeras de vigilância.

No mês passado, indivíduos invadiram a sede do Demutran no Bairro DER. Na tentativa de furto, o prédio foi arrombado e teve suas instalações danificadas.

Várias instalações públicas municipais como escolas, CMEIs, complexos esportivos, unidades de saúde, centros culturais e outros já foram alvos da ação de vandalismo e tentativa de furtos nos últimos meses. Preocupada com os constantes atos criminosos contra o patrimônio público, a Prefeitura de Ibaiti convida a população a ajudar na conservação dos bens públicos e denunciar crimes praticados contra o patrimônio do povo.

O prejuízo não se limita apenas aos danos materiais, mas também afeta o bem-estar e a segurança da comunidade.

As denúncias podem ser feitas pelos telefones 43 3546-1011 – Polícia Civil e 190 – Polícia Militar.

“Pedimos a ajuda da população para denunciar os atos de destruição do nosso patrimônio público”, pediu o prefeito Dr. Antonely Carvalho.