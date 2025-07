Engenheiros da EPR Litoral Pioneiro apresentaram aos prefeitos de Santo Antônio da Platina, Gil Martins, e de Jacarezinho, Marcelo Palhares, o projeto que trata da segunda fase de investimentos do programa de concessão na BR-153. A rodovia receberá obras de ampliação que irão impactar diretamente na segurança viária e na eficiência do trecho.

O gerente de projetos da concessionária, Gabriel Rolim, conduziu as apresentações aos prefeitos e secretários dos dois municípios. Foram indicados os pontos que irão receber as obras e as melhorias que serão geradas para as comunidades. “Faremos a obra de forma inteligente e planejada para que traga o menor impacto aos usuários e moradores dos bairros”, afirmou Rolim.

A obra realizada pela EPR Litoral Pioneiro na BR-153 irá contemplar, nesta fase, o trecho entre Jacarezinho e Santo Antônio da Platina. Estão previstos mais de 50 quilômetros de duplicação.

A concessionária realiza também obras na BR-369, em Cambará, que tem previsão de 18 quilômetros duplicados, e na BR-277, entre Curitiba e São José dos Pinhais, onde serão implementados mais de 30 quilômetros de faixas adicionais.

Ao todo, a EPR Litoral Pioneiro irá investir R$ 8 bilhões nos primeiros sete anos de concessão, com obras em 605 quilômetros de rodovias que ligam Curitiba ao Litoral do Paraná e os Campos Gerais ao Norte Pioneiro.