O curso de Matemática da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), Campus de Jacarezinho, realizou, na segunda-feira, 25, a abertura da XX Semana da Matemática. O evento tem como tema “Duas décadas de tradição e sabedoria” e segue até o dia 29 de setembro, com oficinas, palestras, comunicação online e mesas redondas.

A coordenadora do evento, Anália Maria Dias de Góis Picelli, partilhou que este é um momento de comemoração dos 20 anos da Semana da Matemática. “Esta semana é especial. Teremos a presença de alguns professores e alunos egressos das primeiras turmas conduzindo a nossa semana por meio de palestras que contribuirão para a formação dos nossos estudantes”, apontou.

O reitor da UENP, Fábio Antonio Néia Martini, falou sobre a importância do evento. “Este é um espaço propício para discutirmos sobre as habilidades e competências que um profissional matemático deve desenvolver. Construindo uma sociedade mais crítica, por meio da compreensão dos mecanismos e processos que regem o mundo em que vivemos, bem como novas tecnologias que, a cada dia, estão mais presentes, onde a matemática é primordial”, enfatizou.

A vice-diretora do Campus de Jacarezinho, Ana Paula Belomo Castanho Brochado, parabenizou a todos pelo evento. “É muito bonito ver o compromisso do curso de Matemática. São décadas construindo essa história. Parabéns a professora Anália e a todos que estão envolvidos na organização do evento. Desejo a todos uma semana de muita produção e interação acadêmica”, disse.

O diretor do Centro de Ciências Humanas e da Educação da UENP, Alfredo Moreira Júnior, frisou que a alegria em participar do evento. “Eu vejo no curso essa tradição de bons eventos, de cuidado com as coisas acadêmicas, de manter os bons hábitos, de honrar a hierarquia que existe na Universidade. É um prazer muito grande ter os egressos de Matemática aqui hoje, qual o curso que tem professores que tem orgulho de retornar e dizer ‘Eu sou professor de matemática!’, isso raro. A matemática é a base de tudo, está no nosso dia a dia”, destacou.

A palestra de abertura foi com o professor Thiago Pedro Pinto, egresso da segunda turma de Matemática da antiga Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras de Jacarezinho (FAFIJA). Durante a fala, o professor destacou o processo histórico do curso de Matemática. A abertura do evento reuniu ex-alunos das primeiras turmas do curso, o vice-reitor da UENP, Ricardo Aparecido Campos; chefe de gabinete da UENP, Mateus Luiz Biancon; o coordenador do colegiado de Matemática, Luciano Cornas; docentes e acadêmicos do curso.